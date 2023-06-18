Tek malzemeyle tüm karıncalardan kurtuldu! TikTok'ta viral oldu

Yaz aylarının kabusu olarak görülen karıncalardan kurtulmak için araştırmalar yapılıyor. Haşere uzmanları karıncaların keskin kokulara gelmediklerini belirterek doğal çözümleri paylaşıyor. TikTok'ta viral olan karınca kovucu yöntemi deneyen Shannon Doherty, evinizdeki karıncalardan kurtulmanın basit ve doğal bir çözümü olduğunu açıkladı.

Dört çocuk annesi Shannon Doherty, evinizdeki karıncaları uzaklaştırmak için tarçın çubuklarının işe yaradığını ortaya çıkardı. Binlerce kişinin beğendiği videonun başına 'Neden mutfağımın her yerine tarçın koyuyorum?' yazdı.

"Eh, bu bir anne hilesi. Büyükannem bana şu basit tüyoyu öğretti: Duvarlarınızdaki açıklıklara tarçın sürün, karıncalar uzak dursun' "dedi. Doherty, tarçın çubuklarını evinin etrafındaki stratejik konumlara yerleştiriyor.





Videoyu izleyen birçok kişi bu yöntemin işe yaradığını söyleyerek teşekkür etti. Ancak evinde evcil hayvan besleyen kişiler riske karşı uyarılarda bulundu. Evcil hayvanlarının tarçını yiyeceklerini söyleyenler üzülerek bu yöntemi deneyemeyeceklerini belirttiler.



