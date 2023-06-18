KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Tek malzemeyle tüm karıncalardan kurtuldu! TikTok'ta viral oldu

Tek malzemeyle tüm karıncalardan kurtuldu! TikTok'ta viral oldu

18.06.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karıncalara zarar vermeden onları uzaklaştırmanın etkili yolları aranıyor. Evinde kimyasal ilaçlar kullanmak istemeyenler için karınca kovucu doğal çözümler bulunuyor. TikTok'ta trend olan karınca kovucu yöntemi deneyen herkes bu yöntemin etkilerinden memnun kaldıklarını paylaşıyor.

Tek malzemeyle tüm karıncalardan kurtuldu! TikTok'ta viral oldu

Yaz aylarının kabusu olarak görülen karıncalardan kurtulmak için araştırmalar yapılıyor. Haşere uzmanları karıncaların keskin kokulara gelmediklerini belirterek doğal çözümleri paylaşıyor. TikTok'ta viral olan karınca kovucu yöntemi deneyen Shannon Doherty, evinizdeki karıncalardan kurtulmanın basit ve doğal bir çözümü olduğunu açıkladı.

Ekran görüntüsü 2023-06-18 135144

Dört çocuk annesi Shannon Doherty, evinizdeki karıncaları uzaklaştırmak için tarçın çubuklarının işe yaradığını ortaya çıkardı. Binlerce kişinin beğendiği videonun başına 'Neden mutfağımın her yerine tarçın koyuyorum?' yazdı.

Ekran görüntüsü 2023-06-18 135133

"Eh, bu bir anne hilesi. Büyükannem bana şu basit tüyoyu öğretti: Duvarlarınızdaki açıklıklara tarçın sürün, karıncalar uzak dursun' "dedi. Doherty, tarçın çubuklarını evinin etrafındaki stratejik konumlara yerleştiriyor.

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16

Videoyu izleyen birçok kişi bu yöntemin işe yaradığını söyleyerek teşekkür etti. Ancak evinde evcil hayvan besleyen kişiler riske karşı uyarılarda bulundu. Evcil hayvanlarının tarçını yiyeceklerini söyleyenler üzülerek bu yöntemi deneyemeyeceklerini belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyorSararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor
Optik illüzyonda görülen ilk şey karakter özelliklerinizi açıklıyorOptik illüzyonda görülen ilk şey karakter özelliklerinizi açıklıyor
Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!
Anahtar Kelimeler:
tarçın tiktok karınca karınca evden nasıl gider viral karınca kovucu karincalardan nasil kurtulunur alara eo

En Çok Okunan Haberler

Eski kocası velayet davası açınca karşılığı ağır oldu! Mahkemeden flaş karar

Eski kocası velayet davası açınca karşılığı ağır oldu! Mahkemeden flaş karar

Sütyensiz hali gündem olmuştu! Yine çok iddialı

Sütyensiz hali gündem olmuştu! Yine çok iddialı

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Ciltteki kırışıklıkları silgi gibi yok ediyor! Bir gecede etki ediyor

Ciltteki kırışıklıkları silgi gibi yok ediyor! Bir gecede etki ediyor

Sararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor

Sararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor

Dekolteli üstleri sütyensiz giyebilmenin kolay yolunu buldu

Dekolteli üstleri sütyensiz giyebilmenin kolay yolunu buldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.