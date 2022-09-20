Tek maskeyle ne sivilce kalır ne kırışıklık! Cildinizi bebek gibi yapacak

Cilt bakımının aksatılması ciltte çeşitli problemlerin meydana gelmesine neden oluyor. Daha sağlıklı bir cilt için stresten uzak kalmak, sigara kullanmamak, cilt temizliği aksatmamak, yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmek gerekiyor. Cilt bakımında doğal ürünlerle yapılan maskeler oldukça ilgi çekiyor. Bu maskeler ciltte etkili sonuçlar sağlıyor. Aspirin ile hazırlanan bu maskede sivilcelere, cilt lekelerine ve kırışıklıklara iyi geliyor. Daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler

4 veya 5 adet aspirin (koruyucu tabakası olmayan)

1 veya 2 yemek kaşığı ılık su

Bal veya yoğurt (isteğe göre çok az miktarda yalnızca bir tanesi eklenebilir)

Hazırlanışı:

Öncelikle aspirin ezilerek toz hâle getirilir.

Sonrasında ılık su ile güzelce karıştırılır.

İsteğe bağlı olarak diğer malzemeler de eklenerek karıştırılmaya devam edilir.

Daha nemli bir etki bırakmak için aspirin bal maskesi veya yoğurt maskesi yapılması önerilir.

Karışım yüze ince bir tabaka hâlinde sürülür ve 10-15 dakika kadar bekletilir.

Maske kuruduğu zaman ılık su ile yavaş hareketlerle yıkanır ve cilt kurulanır.

Sonrasında yağlı olmayan bir cilt kremi yüze uygulanır.

ASPİRİNİN CİLDE FAYDALARI