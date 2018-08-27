'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

İstanbul’da Çamlıca Tüneli, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir motosikletli maganda, başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle beraber akan trafikte motosikletle metrelerce tek teker üstünde gitmişti. Yollarda adeta terör estiren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atmış, o anları da sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyada yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti.
SİVİL TRAFİK EKİPLERİ MAGANDAYI İŞ YERİNDE YAKALADI
Görüntüleri inceleyen ekipler, titiz çalışmaları sonucu magandanın kullandığı motosikletin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler yaptıkları çalışma sonucunda magandanın Birkan S. (19) olduğunu belirledi. Magandanın Üsküdar’da olduğunu da tespit eden ekipler, dün akşam saatlerinde çalıştığı iş yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. (İHA)
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