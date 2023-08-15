Tekel bayisine silahlı saldırıda yeni gelişme! 2 saldırgan tutuklandı

Olay, Pazartesi sabaha karşı Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen 3 şahıs, poşet dolusu alışveriş yaptı. Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş yeri esnafı ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Sinirlenen şahıslardan K.P. esnaf O.G.'ye silahla ateş etti. Atılan şişe ve kutular nedeniyle kulağından yaralanan büfe sahibi O.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.G.'nin yanında bulunan 1 kişi de T.A.’nın tekme ve yumruklu saldırısına uğrayarak darp edildi.

Öte yandan yaralanan O.G. için ambulansı arayan komşu esnaf A.D.'nin kafasına T.A. tarafından içki şişesi vuruldu. Başında içki şişesi kırılması sonucu yaralanan A.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.'nin başına dikiş atılarak tedavisi yapıldı.

ÇATI KATINDA YAKALANDILAR

Olayın ardından K.P. ve T.A.’nın oturduğu ikamete polis tarafından baskın düzenlendi. Binanın çatı katına kadar süren kovalamaca 2 şüphelinin yakalanmasıyla son buldu. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.P. ve T.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

