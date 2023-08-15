HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekel bayisine silahlı saldırıda yeni gelişme! 2 saldırgan tutuklandı

Tekel bayisine silahlı saldırıda yeni gelişme! 2 saldırgan tutuklandı

15.08.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekel bayisinden alışveriş yapıp para ödemedikleri gerekçesiyle karşı çıkan esnaflara, silahla ateş açıp darp eden ve içki şişesi fırlatan iki saldırgan polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan K.P. ve T.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tekel bayisine silahlı saldırıda yeni gelişme! 2 saldırgan tutuklandı

Olay, Pazartesi sabaha karşı Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen 3 şahıs, poşet dolusu alışveriş yaptı. Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş yeri esnafı ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Sinirlenen şahıslardan K.P. esnaf O.G.'ye silahla ateş etti. Atılan şişe ve kutular nedeniyle kulağından yaralanan büfe sahibi O.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.G.'nin yanında bulunan 1 kişi de T.A.’nın tekme ve yumruklu saldırısına uğrayarak darp edildi.

AW008318_04

Öte yandan yaralanan O.G. için ambulansı arayan komşu esnaf A.D.'nin kafasına T.A. tarafından içki şişesi vuruldu. Başında içki şişesi kırılması sonucu yaralanan A.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.'nin başına dikiş atılarak tedavisi yapıldı.

AW009146_01

ÇATI KATINDA YAKALANDILAR

Olayın ardından K.P. ve T.A.’nın oturduğu ikamete polis tarafından baskın düzenlendi. Binanın çatı katına kadar süren kovalamaca 2 şüphelinin yakalanmasıyla son buldu. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.P. ve T.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan rekor açıklaması: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ayNASA'dan rekor açıklaması: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
Rekor kırıldı! Son 94 yılın en sıcak günü yaşandıRekor kırıldı! Son 94 yılın en sıcak günü yaşandı
4 ilde orman yangını: Yangın büyüme eğiliminde4 ilde orman yangını: Yangın büyüme eğiliminde
Anahtar Kelimeler:
Çorlu Tekel bayi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.