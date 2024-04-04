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  4. Yer: Tekirdağ! 13 yaşındaki sürücünün aracıyla çarpıştılar: 8 metre yüksekliğindeki köprüden uçtular! Yaralılar var

Yer: Tekirdağ! 13 yaşındaki sürücünün aracıyla çarpıştılar: 8 metre yüksekliğindeki köprüden uçtular! Yaralılar var

04.04.2024 00:02
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Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra savrulan otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yer: Tekirdağ! 13 yaşındaki sürücünün aracıyla çarpıştılar: 8 metre yüksekliğindeki köprüden uçtular! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. 13 yaşındaki D.K.'nın kullandığı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.’nin kullandığı otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.

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YARALANDILAR

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Sebahattin G.’nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), V.G. (7) ve A.G. (8) yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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