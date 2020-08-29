Tekirdağ'da büyük ikramiye heyecanı! Herkes onu merak ediyor

27 Ağustos Perşembe gecesi yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirleyen 6, 10, 31, 43, 52, 59 numaralı bilet, Tekirdağ'ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinde oynanan kupona çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği talihli ilçede merak edilirken, bu durum vatandaşlar arasında da heyecan yarattı. Biletin oynandığı Atatürk Meydanı'ndaki Süper Loto bayii sahibi Selçuk Yurga, kupon sahibinin henüz ortaya çıkmadığını, bu durumun ilçede heyecan yarattığını söyledi.

'MÜŞTERİLERİMİZ ARTIK DAHA MUTLU'

Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 liranın çıktığı bayi sahibi Selçuk Yurga, Milli Piyango oyunlarına farklı bir heyecan geldiğini belirterek, "Öncelikle Milli Piyango’nun bu büyük ikramiyesini Süper Loto ile kazandıran bayi olmak çok gurur verici bir his. Ayrıca kazananın bizim muhitimizden, mahallemizden çıkmış olması bizi daha da sevindiren bir durum. Milli Piyango’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni ikramiye ve oyun seçenekleriyle ikramiyeler arttı, müşterilerimiz artık daha mutlu. İkramiye çok büyük, kazanan kişiye hayırlı olsun” dedi.