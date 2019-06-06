Tekirdağ'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, saat 06.45 s\u0131ralar\u0131nda merkez \u00fcss\u00fc Tekirda\u011f Saray olan 3.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\nDepremin 10.9 kilometre derinlikte ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi \u00f6\u011frenildi.Atat\u00fcrk b\u00fcst\u00fcn\u00fcn hali tepki \u00e7ekti!A\u011fa\u00e7 g\u00f6vdesine yapt\u0131\u011f\u0131 eve asma k\u00f6pr\u00fc ile ula\u015f\u0131yorHonaz'da kiraz hasad\u0131 ba\u015flad\u0131
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