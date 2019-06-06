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Tekirdağ'da deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.45 sıralarında merkez üssü Tekirdağ Saray olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Saray deprem

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