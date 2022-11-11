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Tekirdağ’da iki ayrı motosiklet kazası: 3 yaralı

11.11.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde meydana gelen motosiklet kazalarında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da iki ayrı motosiklet kazası: 3 yaralı

lk kaza, Edirne yolu üzeri Marmaracık Hükümet Konağı mevkiinde meydana geldi. Ulaş yönünden Çorlu istikametine seyreden Ö.T. idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyreden bir otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Ö.T. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden motosiklet, karşı yönden gelen bir aracın geçişi esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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trafik kazası

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