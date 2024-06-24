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  4. Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

24.06.2024 21:36
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Tekirdağ'da korkutan bir kaza yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan kaza Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Kapaklı istikametine giden B.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek S.Ö. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada otomobillerde bulunan sürücülerle birlikte 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen sürücü B.K., buradan Tekirdağ’a sevk edildi.

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Kaza yerine gelen yaralı yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Otomobil
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