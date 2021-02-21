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Tekirdağ'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

21.02.2021 21:31 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aydın Şirin hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tekirdağ-Malkara karayolunun Bağlar rampasında meydana geldi. Tekirdağ yönüne seyreden Aydın Şirin yönetimindeki otomobil, rampadan inerken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği takla attıktan sonra yolun sağında park halinde bulunan otomobile çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza kırım ekipler ters dönen otomobilde bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Aydın Şirin'in hayatını kaybettiği yanındaki Erdal A.'nın yaralandığı belirledi. Yaralı Erdal A., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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