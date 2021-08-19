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  4. Tekirdağ'da palet taşıyan TIR tehlike saçtı! "Bu ne cesaret, birinin canını yakacak"

Tekirdağ'da palet taşıyan TIR tehlike saçtı! "Bu ne cesaret, birinin canını yakacak"

19.08.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde yüklediği yuvarlak paletleri bağlamadan trafiğe çıkan TIR tehlike saçtı. Zaman zaman düşme derecesine gelen TIR'daki yüklü paletler, yürekleri ağza getirdi.

Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.

Fabrikadan yüklediği yuvarlak paletleri bağlamadan trafiğe çıkan TIR sürücüsü, yürekleri ağza getirdi. TIR'da bulunan paletler zaman zaman düşme noktasına gelirken, o anlar saniye saniye arkadan gelen bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOLLAMAYA KORKULAR

Arkadan gelen araç, önündeki sorumsuzca palet yüklü TIR'ı sollamaya çekinirken, karşıdan gelen araçlar ise korku dolu bakışlar ile geçmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasında yansıyan seslerde bir vatandaş, “Sollayamıyorum. Sadece arkadaki değil hepsi aynı, bağlamamış ki, bu ne cesaret, birinin canını yakacak ama kimin. Demek ki bu adamlar sürekli böyle taşıyor” dedi.

Tehlike saçan TIR, daha sonra gözlerden kayboldu.

(İHA)

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Tekirdağ
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