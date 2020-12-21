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  4. Tekirdağ'da sahibinden kaçan at trafikte tehlike saçtı

Tekirdağ'da sahibinden kaçan at trafikte tehlike saçtı

21.12.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Malkara’da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.

Sahibinin beslemek için birkaç dakika yanından ayrıldığı at, gözle kaş arasında kaçtı. Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 nala koşan 4 teker arabaya bağlı at, görenleri şaşkına çevirdi. Trafikte gülümseten anlar yaşanırken, duyarlı bir vatandaş atı yakalayarak güvenli bir yere bağladı.

Vatandaşların yönlendirmesi sonucu sahibi de çok geçmeden atını bulmayı başardı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"YAKALAMAK İSTEDİM, HIZLANINCA YAKALAYAMADIM"

Öte yandan atın trafikte 4 nala koştuğunu ifade eden Kokoreççi Rıdvan Ihlamur, “At aşağıdan yukarıya doğur koşturuyordu. Bir baktım üzerinde sahibi yok. Önümden geçerken durdurmaya çalıştım ama hızlanınca başarılı olamadım. Muhtemelen hayvan araçlardan ürkmüş olabilir. Ama neyse ki duyarlı bir vatandaşımız hayvanı yakalayıp güvenli bir yere çekti” diye konuştu.

Berkay Yılmaz isimli genç de, trafikte ilerleyen ve arabanın üzerinde atın sahibi olmadığını görünce şaşkına döndüklerini ifade etti.

(İHA)

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