Tekirdağ'da zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan E.Y., sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştıktan sonra ikili arasında bir süre konuşma yaşandı. Daha sonra E.Y. tanıştığı kadının daveti üzerine görüşmek üzere belirtilen adrese gitti.

ARACA BİNDİRİLEREK BAŞKA BİR ADRESE GÖTÜRÜLDÜ

Aldığı adrese giden şahıs, kapıdan içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Adreste kadınlar aracılığı ile zengin erkekleri tuzağa çeken çete ile karşılaşan E.Y. araca bindirilerek, başka bir adrese götürüldü.

GÖTÜRÜLDÜĞÜ ADRESTE GASP EDİLDİ

Götürüldüğü adreste E.Y.’nin kredi ve banka kartlarında bulunan 30 bin TL ile cep telefonu ve nakit paralarına çete üyeleri tarafından el konuldu. Daha sonra olayın Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

BÖLGEDEKİ BÜTÜN GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Araştırmalarda bölgede bulunan bütün güvenlik kameraları izlendi. Olay anının bir kısmı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Araştırmalarda çete üyeleri, sosyal medya üzerinden kadınlar aracılığı ile tuzağa düşürdükleri zengin erkekleri çeşitli yöntemlerle gasp ettiklerini belirledi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, T.A., S.C., S.K., T.T., R.A. ve O.A. isimli 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan T.A., O.A., T.T. ve R.A. tutuklanırken S.C. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (İHA)

