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Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası davasının dün görülen ilk duruşmasında çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasının ilk duruşmasının görülmesine, dün Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik konferans salonunda başlandı. Salonun dolmasının ardından bazı aileler, içeri giremeyince kapı önünde arbede çıktı. Yaklaşık 1 saat süren olayların ardından ailelerin salona alınmasıyla duruşmaya başlandı. Ailelerin avukatları, duruşmanın başlamasıyla yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeri alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darbedildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darp talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.

HEYET DAVADAN ÇEKİLDİ

Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti, davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Heyetin çekilmesinin ardından duruşma tamamlanırken, salon boşaltıldı.

'MARJİNAL GRUPLAR PROVOKATİF TUTUM SERGİLEDİ'

Tekirdağ Valiliği'nce Çorlu Adalet Sarayı'nda çıkan olaylar ve bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"08.07.2018 tarihinde Çorlu ilçesi Sarılar mevkiinde meydana gelen tren kazası ile ilgili yürütülen adli sürecin, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 03.07.2019 tarihinde görülen duruşmasında, katılımcıların ve mahkeme güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınmış, duruşmaya katılmak üzere gelen ailelere, davacı taraf vekillerine, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve tüm katılımcılara yardımcı olmak üzere mahkeme heyeti ve emniyet teşkilatı mensuplarınca her türlü kolaylık sağlanmaya çalışılmış, ancak acılı ailelerin durumlarından faydalanmak isteyen bazı marjinal grup ve şahısların provokatif tutum ve davranışları dolayısıyla zaman zaman polise yönelik sözlü ve fiziki sataşmalar da yaşanmıştır. Adliye binasının en büyük salonu olmasına rağmen, duruşma salonuna giriş esnasında mahkeme heyetinin talimatları doğrultusunda dolan salonun kapılarının kapatılması sırasında salon dışında kalanların içeriye girmek için kapıyı kırmaları neticesinde polis ve duruşmaya katılanlar karşı karşıya gelmiş, her türlü provokatif harekete rağmen emniyet görevlilerimiz soğukkanlılığını muhafaza ederek müessif bir olay yaşanmasının önüne geçmiştir."

'EMNİYET GÖREVLİLERİMİZ SAĞDUYU İLE HAREKET ETMİŞTİR'

Açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer aldığı gibi görev alan personel tarafından zor kullanılmadığı belirterek, "Emniyet görevlilerimiz sadece mahkeme heyeti talimatıyla, dolan duruşma salonunun kapılarının kapatılması sonrası mahkemenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tedbirlerini almış, sözlü ve fiziki taarruza teşebbüs ederek kargaşa yaratmaya çalışan şahıslara ve marjinal gruplara prim vermeyerek içine çekilmeye çalışıldığı kaosa dahil olmamış, sağduyu ile hareket etmiştir. Tüm yaşananlar ile ilgili görevlilerimiz tarafından gerekli tespitler yapılmıştır. Söz konusu kazada vefat edenlerin yakınlarının ve yaralananların acılarını en kalbi duygularla paylaştığımızı, Devletimizin ve kamu görevlilerimizin adaletin sağlanması konusunda her türlü imkanı seferber ettiğini bir defa daha belirtiriz" denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Valiliği Çorlu tren kazası

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