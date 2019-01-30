Tekirdağ’da 1 kişi Bylock’tan tutuklandı

Tekirdağ’da, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla G.Ç. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen G.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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