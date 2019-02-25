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Tekirdağ’da 142 bekçi göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 18:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 142 bekçi göreve başladı.Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayacak olan 142 çarşı ve mahalle bekçisi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bugün 11 ilçede göreve başladı.Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bekçilere hizmet içi eğitim kapsamında İnsan Hakları, Halkla İlişkiler ve İletişim, Narkotik Suçlarla Mücadele ile araç durdurma ve silah kullanma teknikleri konusunda eğitim verildi.

Tekirdağ’da 142 bekçi göreve başladı

Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 142 bekçi göreve başladı.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayacak olan 142 çarşı ve mahalle bekçisi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bugün 11 ilçede göreve başladı.

Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bekçilere hizmet içi eğitim kapsamında İnsan Hakları, Halkla İlişkiler ve İletişim, Narkotik Suçlarla Mücadele ile araç durdurma ve silah kullanma teknikleri konusunda eğitim verildi.

Tekirdağ’da 142 bekçi göreve başladı

Tekirdağ’da 142 bekçi göreve başladı

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