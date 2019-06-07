HABER

Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Sülün, memleketi Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Sülün'ün cenazesi, memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Sülün'ün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Sülün'ün babası Şaban, annesi Emine ve ablası Özlem Sülün, cenazenin eve getirildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Melike Sülün'ün naaşı, Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazanın, Sülün ve arkadaşlarının, üniversiteden bir arkadaşlarının Çanakkale'deki düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpışmış, otomobilde bulunan Melike Sülün ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardıTatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı
Van esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladıVan esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu Orhangazi Tekirdağ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.