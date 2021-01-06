Tekirdağ’da 50 bin makaron ve 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 50 bin adet doldurulmuş makaron ve 47 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde 4 iş yeri, bir ikamet ve bir araçta arama yaptı. Aramalarda 50 bin adet doldurulmuş makaron, 47 kilogram açık kıyılmış tütün ve mükerrer bandrollü tütün, 2 bin 500 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 11 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 100 adet mükerrer kullanılmış bandrol ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli 4 şahsa 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan işlem yapıldı.

