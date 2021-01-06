HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da 50 bin makaron ve 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’da 50 bin makaron ve 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi

06.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tekirdağ’da 50 bin makaron ve 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 50 bin adet doldurulmuş makaron ve 47 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde 4 iş yeri, bir ikamet ve bir araçta arama yaptı.

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 50 bin adet doldurulmuş makaron ve 47 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde 4 iş yeri, bir ikamet ve bir araçta arama yaptı. Aramalarda 50 bin adet doldurulmuş makaron, 47 kilogram açık kıyılmış tütün ve mükerrer bandrollü tütün, 2 bin 500 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 11 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 100 adet mükerrer kullanılmış bandrol ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli 4 şahsa 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Bakan Koca'dan SMA kampanyalarına ilişkin flaş açıklamaBakan Koca'dan SMA kampanyalarına ilişkin flaş açıklama
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

Görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021

Boğaziçi Üniversitesi kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Üniversite kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

Yok böyle acı! Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.