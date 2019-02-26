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Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 TCB 77 ve 34 TEB 16 plakalı iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Filistin uyruklu 9 kişiyi yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücüler K.B. ve S.B. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet göçmen Tekirdağ

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