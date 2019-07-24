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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduklarını belirlediği 4 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonunda da Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu K.A., G.M., S.S. ve M.A. gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlar ve cep telefonları ile diğer dokümanlara el konuldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.A. ve G.M. ise adlı kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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