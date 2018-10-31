Tekirdağ'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "öğretmen" yapılanması kapsamında yargılanan 19 sanık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8'i tutuklu 19 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar uzun tutukluluk süreleri ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Engin Özkaya ve Volkan Bekci'yi 9 yıl , Engin Can'ı 8 yıl 3 ay, Emre Can, Nuğman Tuncer, Tuncay Ertürk, Metin Çetin, Mehmet Ali Üstün, Vedat Enni'yi 7 yıl 6 ay, Mehmet Polat, Mehmet Demirel, Hasan Görmüş, Murat Akdeniz, İlyas Güldü, Mustafa Ardıç'ı 6 yıl 3 ay, Halit Sümer'i 4 yıl 2 ay, Serdar Çınar, Erol Arslan ve İbrahim Göndoğdu'yu da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Çınar, Arslan ve Göndoğdu'nun hapis yattıkları gün sayısını gözeterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, tahliyelerini kararlaştırdı.

