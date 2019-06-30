Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı renkli kutlamalara sahne oldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Deniz Şehitleri anısına çelenk konulup, yüzme yarışmalarının düzenlendiği etkilinte, tekne ile tur atan vatandaşlar, daha sonra ücretsiz dağıtılan balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl kutlamaları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Önce vatandaşlara müzik eşliğinde feribotla deniz turu yaptırıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği deniz turunun ardından Tekirdağ'da uzun yıllardan beri kapalı olan liman, bu güne özel açılarak kutlama programı düzenledi. Açıktan kıyıya doğru bir tekneden başlayan yüzme yarışlarında dereceye girenlere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çeşitli ödüller verdi. Daha sonra protokol tarafından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, denizlerle çevrili Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı kutlamanın ayrı bir mutluluk verdiğini belirterek, "İlk defa 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunun kabulünün bugün yıldönümü. Bizler her yıl bugünü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutluyoruz. Yüz yıllar önce, çeşitli nedenlerle sömürgeci ülkeler ve imtiyazlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik özgürlüğünü ve güç kaybetmesine neden olmuştur. 1'inci Dünya Savaş'ında ve sonrasında Osmanlı topraklarının ihtilaf devleri tarafından işgal edilmesinin ardından kurtuluş mücadelesini başlatan yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlık denildiği zaman tabii, siyasi, iktisadi, adli ve askeri alanlarda tam bağımsızlık diyor. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için sağlam temeller atılmış, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile de yabancı devletlere tanınan kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin milli imkanlarla kalkınmasını sağlamak amacı ile Kabotaj Kanunu uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanun ile denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılmasının önü açılmıştır. Ülkemizin denizler ile sahip olduğu bu avantajın, en iyi şekilde değerlendirilerek daha iyi seviyeye gelmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

BALIK EKMEK İZDİHAMI YAŞANDI

Etkinlik kapsamında liman girişine kurulan büyük ızgaralarda pişirilen balıklar, ekmak arasına konularak vatandaşlara dağıtıldı. Yoğun ilgi nedeniyle balık ekmek alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

