Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüsteki aramada, kaçak avlanan 1 ton 200 kilogram kum midyesi bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Minibüsteki aramada, çuvallar içerisinde 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Sürücü Ö.B. ve araçtaki R.M. gözaltına alındı.
Midyeler, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından denize bırakıldı.
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