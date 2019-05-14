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Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ilçesinde kaçak avlanan 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüsteki aramada, kaçak avlanan 1 ton 200 kilogram kum midyesi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Minibüsteki aramada, çuvallar içerisinde 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Sürücü Ö.B. ve araçtaki R.M. gözaltına alındı.

Midyeler, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından denize bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kum midyesi Süleymanpaşa Tekirdağ

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