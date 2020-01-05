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  4. Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'nde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat, çevik kuvvet, narkotik ve diğer birimlerden 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik eşya, bir miktar uyuşturucu ile bir silah ele geçirildi.

Baskın düzenlenen bazı evlerin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin olması dikkati çekti.

Öte yandan, aynı mahalledeki bir bakkala düzenlenen baskında 55 litre kaçak içki, 16 bin 700 tütünle doldurulmuş makaron ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Polis ekiplerince çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklete de el konuldu.

Ekiplerce değişik suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
8 gözaltı Çorlu kaçakçılık operasyonu Tekirdağ

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