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Tekirdağ’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 22:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Süleyman paşa ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm ormanlık alan küle döndü.

Tekirdağ’da orman yangını

Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ’ın Süleyman paşa ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm ormanlık alan küle döndü. Havadan söndürme helikopteri ile müdahale edilen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesinin kırsal Semetli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Meşe ve zam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangını fark edenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye Tekirdağ ve Malkara Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. 4 arazöz, iş makineleri, çok sayıda orman işçisi ile su tankerleri ve 1 yangın söndürme helikopteri ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 20 dönümlük ormanlık arazi zarar gördü.
Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ’da orman yangınıTekirdağ’da orman yangınıTekirdağ’da orman yangınıTekirdağ’da orman yangını

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