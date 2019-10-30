Tekirdağ'da Türk-Macar Kültür Evi açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restoresi tamamlanan "Türk-Macar Kültür Evi" düzenlenen törenle açıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk-Macar dostluğunun Osmanlı dönemine kadar dayandığını belirtti.

Macarlarla olan dostluğun çok eskiye dayandığını ifade eden Vali Yıldırım, "Türkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus. Macarlar ile atalarımız olan Osmanlı birlikte yaşadı. Türkler ile Macarlar arasından her zaman iyi ilişkiler var olmuştur." dedi.

Osmanlı'nın kendisine sığınan Macarları asla teslim etmediğini hatırlatan Vali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Osmanlı yönetimi Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen Osmanlı'ya sığınan Macarları doğrultusunda teslim etmemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ilk resmi anlaşma Macaristan ile imzalanmıştır. İki millet arasında karşılıklı sempati ve gönül bağı vardır. Türkiye için de Macaristan batıya açılan bir pencere, Balkanların bir kilidi rolündedir. Barış Pınarı Harekatı'nda bizi desteklemeleri de takdire şayandır."