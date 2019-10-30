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Tekirdağ'da Türk-Macar Kültür Evi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: - "İki millet arasında karşılıklı sempati ve gönül bağı vardır. Türkiye için de Macaristan batıya açılan bir pencere, Balkanların bir kilidi rolündedir. Barış Pınarı Harekatı'nda bizi desteklemeleri de takdire şayandır" - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: - "Türkiye'nin çabalarını devamlı destekliyoruz. Brüksel'den, Avrupa'dan ve okyanusun diğer tarafından gelen eleştirilere rağmen her zaman bir olacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restoresi tamamlanan "Türk-Macar Kültür Evi" düzenlenen törenle açıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk-Macar dostluğunun Osmanlı dönemine kadar dayandığını belirtti.

Macarlarla olan dostluğun çok eskiye dayandığını ifade eden Vali Yıldırım, "Türkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus. Macarlar ile atalarımız olan Osmanlı birlikte yaşadı. Türkler ile Macarlar arasından her zaman iyi ilişkiler var olmuştur." dedi.

Osmanlı'nın kendisine sığınan Macarları asla teslim etmediğini hatırlatan Vali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Osmanlı yönetimi Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen Osmanlı'ya sığınan Macarları doğrultusunda teslim etmemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ilk resmi anlaşma Macaristan ile imzalanmıştır. İki millet arasında karşılıklı sempati ve gönül bağı vardır. Türkiye için de Macaristan batıya açılan bir pencere, Balkanların bir kilidi rolündedir. Barış Pınarı Harekatı'nda bizi desteklemeleri de takdire şayandır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Türk-Macar dostluğunda Tekirdağ'ın bir köprü görevi gördüğünü ve bu dostluğu pekiştirdiğini belirtti.

Türk-Macar Kültür Evi'nin Macarlarla dostlukların daha da pekiştiğini anlatan Albayrak, "İçinde yaşadığımız toprakları değerli kılan sadece havası, doğası, kültürü, sanatı değil, içinde barındırdığı farklı renkteki kültürleridir. Bu güzelliklerden nasibini almış şanslı illerimizden biri de Tekirdağ'dır." diye konuştu.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'ye yapılan eleştirilere rağmen destek vermeye devam edeceklerini anlatan Matis, "Biz ne bugün ne de geçmişte birbirimizi yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Biz Türkiye'nin çabalarını devamlı destekliyoruz. Herhangi bir eleştiri olmadan birbirimizi destekliyoruz. Brüksel'den, Avrupa'dan ve okyanusun diğer tarafından gelen eleştirilere rağmen de biz her zaman bir olacağız." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Halk Oyunları ve Macar Halk Oyunları ekiplerinin dans gösterisinin ardından Türk-Macar Kültür Evinin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Macaristan Dış Macarlar Müsteşarı Arpad Potapi, Macaristan Başkonsolosu Laszlo Keller, Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Istvan Szabo ve davetliler katıldı.

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