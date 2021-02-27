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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

27.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi suçüstü yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu NSM Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda düzenlendi.

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi suçüstü yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu NSM Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında suçüstü alınan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 53 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 325 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan renkli saç tokaları ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan M.Ç.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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