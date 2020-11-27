HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’daki cinayetin zanlıları tutuklandı

Tekirdağ’daki cinayetin zanlıları tutuklandı

27.11.2020 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tekirdağ’daki cinayetin zanlıları tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen ve iki kişinin ölümü bir kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavga ile ilgili olarak gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Geçtiğimiz gece Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde meydana gelen olayda daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Gökmen Bektaş ile İlker Korkmaz hayatını kaybetmiş, Tolga D.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen ve iki kişinin ölümü bir kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavga ile ilgili olarak gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz gece Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde meydana gelen olayda daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Gökmen Bektaş ile İlker Korkmaz hayatını kaybetmiş, Tolga D. ise ağır yaralanmıştı.
Olayın ardından kayıplara karışan ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçtıkları İstanbul’da bulundukları adreslere eş zamanlı baskınlarla yakalanarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen baba S.K. ile oğlu Ş.K. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi.
Cinayet zanlısı baba oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Depreme canlı yayında yakalandılarDepreme canlı yayında yakalandılar
82 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!82 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme: Parmak izleri aynı silahta bulundu

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Koronavirüs hastası hastaneden kaçtı! Her yerde aranıyor

Hastaneden kaçtı! Her yerde aranıyor

Malatya'daki 4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar

Malatya'daki depreme Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı: Vallahi sallanıyoruz yahu

Malatya'daki depreme Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı: Vallahi sallanıyoruz yahu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.