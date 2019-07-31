HABER

Tekirdağ'daki Karaağaç Deresi'nin renk değiştirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 00:24 | Son Güncelleme

Kapaklı ilçesinden geçen derenin mavi ve yeşil renkte akmaya başlaması nedeniyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmak üzere dereden numune aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Karaağaç Deresi'nin, mavi ve yeşil renkte akması nedeniyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmak üzere, dereden numune aldı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nden geçen ve Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mavi ve yeşil renk aldı.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dere boyunca çalışma yaparak, dereden incelenmek üzere numune aldı.

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdıEsenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybettiKorkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dere renk Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar: Türk ulusu arkamızdadır

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.