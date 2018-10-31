Tekirdağ'daki silahlı kavga

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Öztrak Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında hesap nedeniyle yaşandığı öne sürülen tartışmada M.M.O'nun (45) yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Polis, olayın ardından kaçan C.A'nın (23) yerini güvenlik kameralarından belirledi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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