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  4. Sokak ortasında dövüp yerlerde sürükledi! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

Sokak ortasında dövüp yerlerde sürükledi! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

08.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu. Ardından "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" diyerek kadını yerde sürükleyip dövdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şaşkına çeviren olay, dün sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu. Eninin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı.

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Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" şeklinde bağırdı. Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı.

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Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
aids Güngören
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