Tekmelemeye doyamayıp bellerindeki kemerlerle dövdüler! Kocaeli'de eğlence mekanı çıkışı sıra dayağı kamerada

Kocaeli'de eğlence mekanında başlayan gece sokak ortasında feci bitti. Kalabalık bir grup, yerde çaresizce yatan iki kişiyi fena halde benzetti. Tekmelerin yanı sıra kemerler de devreye girdi. Gruptakilerden bazıları ise çevreyi kontrol etme görevini üstlendi. Tüm bunlar kameraya yansıdı.

Olay, İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi. Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu. Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.

'YANCILAR' ETRAFI GÖZLEDİ

Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, saldırganların, yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği anlar yer aldı. Ayrıca, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

(İHA)





