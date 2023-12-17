HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekmelemeye doyamayıp bellerindeki kemerlerle dövdüler! Kocaeli'de eğlence mekanı çıkışı sıra dayağı kamerada

Tekmelemeye doyamayıp bellerindeki kemerlerle dövdüler! Kocaeli'de eğlence mekanı çıkışı sıra dayağı kamerada

17.12.2023 09:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece saatlerinde eğlence mekanında başlayan tartışma dehşete dönüştü. Kocaeli'de kentin göbeğinde iki kişiyi yere serip tekmeleyen grup hızını alamayınca bellerindeki kemerlere davrandı. Grubun iki kişiyi feci şekilde darbettiği anlar anbean görüntülendi.

Tekmelemeye doyamayıp bellerindeki kemerlerle dövdüler! Kocaeli'de eğlence mekanı çıkışı sıra dayağı kamerada

Kocaeli'de eğlence mekanında başlayan gece sokak ortasında feci bitti. Kalabalık bir grup, yerde çaresizce yatan iki kişiyi fena halde benzetti. Tekmelerin yanı sıra kemerler de devreye girdi. Gruptakilerden bazıları ise çevreyi kontrol etme görevini üstlendi. Tüm bunlar kameraya yansıdı.

AW100088_03

Olay, İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi. Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu. Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.

AW100088_01

'YANCILAR' ETRAFI GÖZLEDİ

Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, saldırganların, yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği anlar yer aldı. Ayrıca, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

AW100088_02

4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Suçüstü yakalandı 4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Suçüstü yakalandı

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katlettiKan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti
Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyorDikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor
72 ilde Mercek-8 operasyonları!72 ilde Mercek-8 operasyonları!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli darp dayak
En Çok Okunan Haberler
400 TL indirimli çeyrek altını duyan koştu...

400 TL indirimli çeyrek altını duyan koştu...

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Suçüstü yakalandı

4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Suçüstü yakalandı

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.