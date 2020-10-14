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Tekmeli yumruklu yol verme kavgası! Burası İstanbul

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta taksi ile çekici sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede şiddetlenen tartışma üzerine sürücüler tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, kavganın daha da büyümesini çevredeki vatandaşların araya girmesi önledi.

Fatih Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Bulvarı'nda yol verme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle taksi ile çekici şoförü araçtan inerek tartışmaya, kısa süre sonra ise kavga etmeye başladı. Taraflar arasındaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çekici şoförü aracına giderek sert bir cisim almak istedi. Bunu gören taksi şoförü tekme ve yumruklarla vinç şoförüne saldırdı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.

(DHA)

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