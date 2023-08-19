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Teknede arı sokan ünlü iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti

19.08.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü iş insanı Aydın Berkman, Bodrum'da teknesinde arı sokması sonucu fenalaştı. Ailesinin haber vermesiyle gelen deniz ambulansındaki sağlık ekipleri, Berkman'a yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Ancak 61 yaşındaki Berkman kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teknede arı sokan ünlü iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Orak Adası’nda bir koyda demirli teknede ailesiyle tatil yapan 61 yaşındaki Aydın Berkman'ı sabah saatlerinde arı soktu. Berkman, kısa süre sonra fenalaştı. Teknede bulunan ailesi durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma Ambulansı "Yaşam" ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

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ALERJİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Berkman'ın arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenildi.

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