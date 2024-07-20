Teknede 'vudu büyüsü' vakası! Ayin esnasında… Onlarca kişi canından oldu

Haiti'de Cap Haiten açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne hareket halindeyken alev aldı. Bölgeye intikal eden polisler, olay 'vudu büyüsü' ayini sırasında meydana geldiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, olayda 40 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

‘‘FARK EDİLMEMEK İÇİN BÜYÜ YAPTIK’’

Yangında kurtarılan bazı göçmenler, polis tarafından fark edilmemek amacıyla benzin dolu olan teknede, bir yolcunun 'vudu büyüsü' için mum yakmasıyla, yangının oluştuğunu ve hızla büyüdüğünü söyledi.