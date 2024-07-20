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  4. Teknede 'vudu büyüsü' vakası! Ayin esnasında… Onlarca kişi canından oldu

Teknede 'vudu büyüsü' vakası! Ayin esnasında… Onlarca kişi canından oldu

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
20.07.2024 12:25
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Haiti’de bir teknede akıllara durgunluk bir olay yaşandı. Teknede 'vudu büyüsü' ayini sırasında göçmenleri taşıyan teknenin alev alması sonucu, onlarca kişi hayatını kaybetti. Yangında kurtarılan bazı göçmenler polislere yakalanmamak için büyü yaptıklarını belirtti.

Teknede 'vudu büyüsü' vakası! Ayin esnasında… Onlarca kişi canından oldu

Haiti'de Cap Haiten açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne hareket halindeyken alev aldı. Bölgeye intikal eden polisler, olay 'vudu büyüsü' ayini sırasında meydana geldiğini belirtti.

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Uluslararası Göç Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, olayda 40 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

‘‘FARK EDİLMEMEK İÇİN BÜYÜ YAPTIK’’

Yangında kurtarılan bazı göçmenler, polis tarafından fark edilmemek amacıyla benzin dolu olan teknede, bir yolcunun 'vudu büyüsü' için mum yakmasıyla, yangının oluştuğunu ve hızla büyüdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti tekne
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