TEKNOFEST heyecanı başladı! Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali...

AA'nın haberine göre, TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te, paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor.

Bayraktar #KIZILELMA'nın halka açık ilk uçuşu #TEKNOFEST'te gerçekleşiyor❗️



Ziyaretçi kaydını yap, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının gökyüzüyle buluşmasına sen de şahit ol.



???? 27 Nisan - 1 Mayıs 2023

???? İstanbul Atatürk Havalimanı

???? KAYIT: https://t.co/YyhEpwZ8OZ pic.twitter.com/aVHLLbgTBB — TEKNOFEST (@teknofest) April 26, 2023

Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini alacak.

TÜRK YILDIZLARINDAN SOLO TÜRK'E

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre ise, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te, HÜRJET, ATAK 2, GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR VE HÜRKUŞ platformlarının mock-up'ları (tasarımın ölçekli veya tam boyutlu modeli) sergilenecek.

İstanbul'un ardından TEKNOFEST, ziyaretçilerini 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Üssü'nde ağırlayacak.

#TEKNOFEST2023 ????



Dünyanın en büyük teknoloji festivali #SenGELECEKSİNdiye kapılarını açıyor! ????????



Etkinlik Takvimi



⏰ 9.00 Kapı Açılış

???? 27 Nisan

???? İstanbul Atatürk Havalimanı



☔️ Her ihtimale karşı şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. pic.twitter.com/dhD3zhWeBH — TEKNOFEST (@teknofest) April 26, 2023



