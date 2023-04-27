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TEKNOFEST heyecanı başladı! Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali...

27.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez düzenlendiği 2018 yılından bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST coşkusu başladı. TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı. TEKNOFEST'in İstanbul etkinliği, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST heyecanı başladı! Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali...

AA'nın haberine göre, TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te, paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.

AA-20230425-30958838-30958827-BAYRAKTAR_KIZILELMA_ISTANBUL_ATATURK_HAVALIMANINA_INDI

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor.

Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini alacak.

TÜRK YILDIZLARINDAN SOLO TÜRK'E

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre ise, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te, HÜRJET, ATAK 2, GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR VE HÜRKUŞ platformlarının mock-up'ları (tasarımın ölçekli veya tam boyutlu modeli) sergilenecek.

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İstanbul'un ardından TEKNOFEST, ziyaretçilerini 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Üssü'nde ağırlayacak.


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