TEKNOFEST İstanbul seremonisi yağış nedeniyle ertelendi

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için 6 yıldır düzenlenen ve 5'inci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

AÇILIŞ SEREMONİSİ VE ETKİNLİKLERİ YARINA ERTELENDİ ANCAK...

Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

TEKNOFEST İstanbul'un, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış seremonisi ve etkinlikleri yarına ertelendi ancak etkinlik alanında yer alan stant ve ürünler ziyaret edilebiliyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.

(AA)

