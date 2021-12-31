Teknoloji: 2021'de hangi gelişmeler oldu?

2021'de Metaverse ve NFT (dijital sertifikalar) gibi kavramlarla tanıştık.

Facebook, sanal gerçekliğe yoğunlaşarak yeni bir yönelime girdi.

Pandemi nedeniyle uygulanan kapanma dönemlerinde iyi iş görse de internetin birkaç kez tökezlediğine tanık olduk.

Kullandığımız her cihazda bulunan ve kanıksadığımız çiplerin ise sonsuz olmadığını gördük.

2021'de teknoloji alanında yaşanan bazı gelişmeleri derledik.

Ocak: Trump, Twitter, Facebook

Eski ABD başkanı Donald Trump seçimleri kaybetse de 2021'de haber olmaya devam etti.

Trump'ın Twitter hesabı 7 Ocak'ta önce birkaç saatliğine, ardından da daimi olarak bloke edildi.

Bir gün önce Trump taraftarları Kongre binasını basmıştı; ama Trump'ın attığı tweet oldukça kışkırtıcıydı.

Daha sonra Facebook da Trump'ın hesabını iki yıllığına askıya aldı.

Sosyal medya şirketleri, milyonlarca takipçisi olan siyasetçilerin hesaplarıyla ilgili yeni kurallar gündeme getirdi.

Şubat: WhatsApp

Dünyada en çok kullanılan dijital mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat'ta değiştireceğini duyurdu.

WhatsApp hesap bilgilerinin Facebook'la paylaşılmasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle milyonlarca kişi bu platformu terk ederek rakiplerine yöneldi.

WhatsApp, güncellediği kullanım şartlarını kabul etmeyenlerin 15 Mayıs'tan itibaren uygulama üzerinden mesajlaşamayacağını duyurdu.

Ancak İrlanda merkezli veri koruma kurumunun uyguladığı 250 milyon doları aşkın cezanın ardından şirket, topladığı bilgileri tam olarak nasıl kullandığına daha fazla açıklık getirecek şekilde kullanım şartlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Mart: McAfee

Anti-virüs programı kurucusu ve yazılımcısı John McAfee, kripto paraların fiyatını artırmak amacıyla Twitter'da paylaşımlar yapmakla suçlandı.

Tartışmalı bir isim olan McAfee o sırada vergi kaçırma suçundan İspanya'da tutuklu bulunuyordu. Mahkeme ABD'ye iade edilmesini onayladıktan birkaç saat sonra McAffee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.

Nisan: Çip kıtlığı

2021'e damga vuran konulardan biri de çip kıtlığı oldu. Pandemi nedeniyle eve kapanma, evden çalışma birçok cihazda talep artışına yol açtı.

Çip kıtlığını ilk gündeme getirenlerden biri Amerikan teknoloji devi Cisco oldu. Ancak bu sorunun altı ay sürebileceğine dair beklentisi bugün oldukça iyimser görünüyor.

Çip üreticisi Arm, sorunun 2022 sonunda dek devam edebileceğini öngörüyor.

Mayıs: Trump'ın dönüşü

Trump, kendi iletişim platformunu kurduğuna dair haberle Mayıs ayında yeniden gündem oldu.

Bazıları bunun 1990'lar tarzı bir blog olduğunu söyledi ve kısa bir süre sonra kapandı.

Trump daha sonra, sosyal medyada etkisini güçlendirecek daha gelişkin Truth Social adlı uygulamayı 2022'de başlatacağını açıkladı.

Bugüne dek 1 milyar dolar yatırım çeken girişim, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından soruşturmaya konu oldu.

Haziran: İnternet kesintisi

Haziran'da birçok büyük şirketi etkileyen büyük bir internet kesintisi yaşandı. Amazon, Reddit, Twitch gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra İngiliz Guardian ve Amerikan New York Times gazeteleri de etkilendi.

Bulut bilişim hizmeti sağlayıcısı Fastly'deki bir müşteri tarafından daha önce bilinmeyen bir hatanın yanlışlıkla tetiklenmesinden sonra birçok siteye yaklaşık bir saat boyunca ulaşılamadı.

Amazon Web Hizmetleri, Akamai ve Cloudflare gibi şirketlerde de yıl içinde yaşanan benzer sorunlar, internet hizmetinin birkaç şirketin elinde yoğunlaşmasının sorgulanmasını gündeme getirdi.

Temmuz: Bezos Amazon CEO'luğunu bıraktı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 27 yıl önce garajında kurduğu şirketin CEO'luk görevini bıraktı.

Ayrıldığında şirketin değeri 1,8 trilyon dolara ulaşmıştı.

Ancak birçok teknoloji devi gibi Amazon da hem depolarında çalışanlara yönelik tutumundan dolayı hem de perakende satışta tekel oluşturma özelliği bakımından giderek daha fazla sorgulanır hale geldi.

Ancak Bezos, uzay yolculuğu ile haberlere konu olmaya devam etti.

Ekim'de, şirketi Blue Origin roketiyle, Uzay Yolu dizisindeki ilk Kaptan Kirk karakterini oynayan William Shatner ile uzay yolculuğu yaptı.

Ağustos: NFT ile para kazanan çocuk

Bu yıl, dijital sertifikalar olarak tanımlanabilecek NFT (non-fungible token) olgusu hayatımıza girdi. Ama 12 yaşındaki bir çocuğun okul tatilinde bundan para kazanabileceğini de gördük.

Londra'da yaşayan Benyamin Ahmed, yaz tatilinde hazırladığı Weird Whales (Acayip Balinalar) adlı grafik serisini NFT olarak satıp 290 bin sterlin (dönemin kuruyla yaklaşık 3,3 milyon TL) kazandı.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey de, 15 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweet'ini açık artırmada sattı. En yüksek teklifi veren Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, tweet için 2,9 milyon dolar ödedi.

Eylül: i**P**hone sarsıntısı

iPhone telefonların kamera sisteminin motosiklet sarsıntılarından olumsuz etkilendiğine dair haber büyük ilgi çekti.

Apple, MacRumours tarafından tespit edilen sorunla ilgili ayrıntıları yayımladı. Buna göre, motor titreşimleri, telefonun optik görüntü stabilizasyonu ve kapalı döngü otomatik odaklama sistemine zarar veriyordu.

Ekim: Facebook olarak bilinen şirket

Ekim ayında Facbook ile ilgili iki önemli gelişme haber konusu oldu.

Facebook, büyük bir marka yenilenmesine giderek kurumsal adının 'Meta' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Facbook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu değişimin nedenini, "Zaman içinde metaverse şirketi olarak görüleceğimizi umuyorum" diye açıklamıştı.

Metaverse ise ilk bakışta Sanal Gerçeklik (Virtual Reality VR) teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak değerlendiriliyor; ama bazıları metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünüyor.

Bazıları da bu adımı, Facebook'un gerçek dünyayla ilgili içeriklerinde karşı karşıya olduğu sorunlardan dikkatleri dağıtma girişimi olarak değerlendirdi.

Kasım: Hacker avı

2021 yılı siber suçlar açısından yoğun bir yıl oldu. Çok sayıda fidye yazılım saldırıları ve virüsler tespit edildi.

Kasım ayında ise BBC siber güvenlik muhabiri Joe Tidy, Evil Corp adlı kötü ünlü siber suç ağına bağlı çalışan ve çoğu Rusya'da yaşayan hackerlara ulaşmaya çalıştı.

Tidy, onlara ulaşamadı ama ne kadar zengin olduklarını ve lüks içinde yaşadıklarını gördü.

Kremlin, hackerların Rus devletiyle doğrudan bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor. Ancak uzmanlar, Rus vatandaşlarını hedef almamaları şartıyla bu ülkenin hackerlara kucak açtığını söylüyor. ABD güvenlik mensupları ise diğer ülke kurumlarının hacklenmesinde de onların payı olduğunu iddia ediyor.

Aralık: Radyoaktif kolye

Pandemi nedeniyle bu yıl da aşılar, Covid ve siyaset konularıyla ilgili pek çok dezenformasyona tanık olduk.

Teknoloji de komplo teorilerinin hedefi olmaktan kurtulamadı. Tehlikeli radyo dalgaları yaydığı gerekçesiyle 5G vericilerine saldırılar düzenlendi.

Cep telefonlarına yapıştırılarak radyasyondan koruduğu iddia edilen etiketlerin Amazon'dan satışının yapıldığı haberlerini okuduk.

Bu ay ayrıca Hollandalı yetkililer, 5G teknolojisinin yaydığı iddia edilen radyasyona karşı koruyucu olduğu iddiasıyla satılan kolyelerin radyoaktif olduğunu tespit etti.