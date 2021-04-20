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Teknoloji endüstrisi için üzücü bir hafta sonu oldu

20.04.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adobe, kurucu ortak Dr. Charles “Chuck” Geschke’nin  16 Nisan’da 81 yaşında belirtilmeyen nedenlerden öldüğünü doğruladı.

Teknoloji endüstrisi için üzücü bir hafta sonu oldu

O ve Dr. John Warnock, 1982’de Xerox’tan ayrıldıktan sonra Adobe’yi başlatmıştı. Geschke, 1986 ve 2017 yılları arasında yönetim kurulu başkanıydı. Nisan 2020’ye kadar da yönetim kurulu üyesiydi. Geschke ve Adobe ilk olarak, (Apple’ın Macintosh ve Aldus’un PageMaker’ıyla birlikte) 1980’lerde masaüstü yayıncılığın kurulmasına yardımcı olan bir sayfa tanımlama dili olan PostScript’i geliştirmeleriyle tanınıyordu. O ve Warnock, Taşınabilir Belge Formatı veya PDF’yi geliştirmeleriyle de tanınıyor. Teknolojinin, yazılım veya platformdan bağımsız olarak düzenleri koruma yeteneği, 1993 yılında piyasaya sürüldüğünde çığır açıyordu. Ardından günlük görevlere kadar her şey için çok önemli bir hale geldi.

Geschke ayrıca Tech Museum of Innovation’ı destekledi. Warnock ile birlikte 2009’da Başkan Obama’dan Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası’nı aldı. Ayrıca 1992‘de kaçırılıp fidye için alıkonulduğunda manşetlere taşındı.

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MİRASI YAŞAYACAK

Geschke, karısını, üç çocuğunu ve yedi torununu geride bırakarak hayatını kaybetti. Bu arada Adobe, teknoloji dünyası üzerinde hala büyük bir etkiye sahip.  Şirket en önemli ürünlerinden bazılarını geliştirirken, Geschke'nin Photoshop da dahil olmak üzere liderlik rolleri hala canlılığını koruyor. Buna göre, 81 yaşında hayata gözlerini yuman Charles’ın mirası ölümünden uzun süre sonra da yaşayacak.

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