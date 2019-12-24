Teknoloji trendleri: Yeni uzay gemisi ve esnek ekranlar

Eğer hayalinizde uzaya gitmek varsa ve harcayacak epey yüklü miktarda paranız da bulunuyorsa, 2020 sizin için heyecan verici bir yıl olabilir.

Ama eğer uzay yolculuğu size göre değilse, asıl derdiniz cep telefonunuzun çok daha büyük bir ekrana sahip olmasıysa, 2020 size de iyi haberler getirecek gibi görünüyor.

Diğer yandan eğer artık piyasada çok fazla telefon olduğunu düşünüyorsanız ve teknoloji sektörünün daha tasarruflu davranması gerektiği görüşündeyseniz, bazı firmalar sizinle aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir.

İşte önümüzdeki yıl teknoloji dünyasında beklenen gelişmeler…

Mürettebatlı uzay yolculukları

Havacılık Haftası ve Uzay Teknolojisi Dergisi'nin editörlerinden Guy Norris'e göre, 2020 uzay yolculuğu açısından oyunun kurallarını değiştiren bir yıl olabilir.

NASA, 2011 yılında Uzay Mekiği'ni emekliye ayırdığından beri, ABD astronotlarının Uluslararası Uzay Üssü'ne gidiş gelişleri için Rus uzay gemilerine bel bağlıyordu.

Ama bu 2020'de tamamen değişebilir. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, ABD'nin inşa ettiği iki uzay gemisi mürettebat taşımaya başlayabilir.