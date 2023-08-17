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Teknolojide bir devrim niteliğindeydi! Sürücüsüz robot taksilerin yolun ortasında internetleri kesilince...

17.08.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 10 adet sürücüsüz robot taksinin internet bağlantıları kesilince, trafik sıkışıklığına neden oldu.

Teknolojide bir devrim niteliğindeydi! Sürücüsüz robot taksilerin yolun ortasında internetleri kesilince...

Kaliforniya'nın San Francisco eyaletinde robot taksiler internet sorunu yüzünden sorun yaşadı.

"ACİL DURUM ARAÇLARINI ENGELLEYEBİLİR" ENDİŞESİ...

Görgü tanıkları, Cruise firmasına ait birçok robot taksinin yaklaşık 15 dakika boyunca kavşakları kapattığını ve "acil durum araçlarının bölgeye girişini engelleyebileceği endişesine" yol açtığını ifade etti.

Şirket, sosyal medya platformu X'de yaptığı açıklamada, müzik festivalinin "robot taksilerde kablosuz bant genişliği kısıtlamalarına neden olduğunu" belirterek söz konusu problem üzerine çalıştıklarını kaydetti.

"MÜKEMMELLEŞTİRENE KADAR ARA VERİLMELİ"

San Francisco Denetleme Kurulu Başkanı Aaron Peskin, "Sokaklarımıza yüzlerce bu arabalardan yerleştiriyorlar. Bu teknolojiyi mükemmelleştirene kadar bunu yapmaya ara vermeli ve üzerinde çalışmalılar.” ifadelerini kullanarak sorunun tekrarı durumunda karşılaşılacak tehlikelerden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

Polisler ve itfaiyeciler de sürücüsüz araçların acil müdahale ekiplerini engelleyebileceğine dair endişelerini dile getiren mektupları yetkili mercilere ilettikleri bildirildi.

ACİL MÜDAHALELERİ ENGELLEDİĞİ DOĞRULANDI

San Francisco İtfaiyesi, geçen hafta itibarıyla 2023 yılında acil durum müdahalelerini engelleyen 55 "sürücüsüz araç" olayının kaydedildiğini doğruladı.

San Francisco şehrinde "robot taksilerin" şehrin her yerinde 7/24 hizmet verilmesine onay verilmişti. (AA)

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