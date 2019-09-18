"Teknolojide ileri değilseniz yeni dünyada yeriniz yok"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, onların gönülden bu işe girmek istemeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında TEKNOFEST İstanbul’un büyük bir rolü var." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini (TEKNOFEST İstanbul) oğlu Aslan Can Ersoy ile birlikte ziyaret etti.

Atatürk Havalimanında düzenlenen festivalde ilk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın standına uğrayan Bakan Ersoy’u, burada Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı.

Bakan Ersoy daha sonra Bayraktar ile birlikte ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platforma geçerek incelemelerde bulundu. Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı’nın platformunu da ziyaret eden Bakan Ersoy’a, teknik özellikleri hakkında bilgi aktardı.