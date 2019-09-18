HABER

"Teknolojide ileri değilseniz yeni dünyada yeriniz yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, onların gönülden bu işe girmek istemeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında TEKNOFEST İstanbul’un büyük bir rolü var" - "SU-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur diye düşünüyorum. Açıkçası alışılagelmiş uçaklardan değil”

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, onların gönülden bu işe girmek istemeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında TEKNOFEST İstanbul’un büyük bir rolü var." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini (TEKNOFEST İstanbul) oğlu Aslan Can Ersoy ile birlikte ziyaret etti.

Atatürk Havalimanında düzenlenen festivalde ilk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın standına uğrayan Bakan Ersoy’u, burada Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı.

Bakan Ersoy daha sonra Bayraktar ile birlikte ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platforma geçerek incelemelerde bulundu. Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı’nın platformunu da ziyaret eden Bakan Ersoy’a, teknik özellikleri hakkında bilgi aktardı.

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasının düzenlendiği alana da uğrayan Bakan Ersoy, geliştirdikleri teknolojiler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetlerinin de alanda bulunan uçaklarını ziyaret eden Bakan Ersoy, oğlu Aslan Can Ersoy ile birlikte Rus yapımı dünyanın en gelişmiş savaş uçağı SU-35 ile Solo Türk gösterilerini de ilgiyle izledi.

- "Çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"

TEKNOFEST İstanbul ile ligili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, ikinci kez ziyaret etme fırsatı bulduğu festivalde en çok küçük yaştaki öğrencileri keyifle dolaşırken görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Festivalin bu şekilde amacına ulaştığını ifade eden Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, onların gönülden bu işe girmek istemeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında TEKNOFEST İstanbul’un büyük bir rolü var. Bu açıdan başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonun geliştirilerek, uluslararası yapısının daha da artması gerekiyor. Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyonu farklı etkinliklerle süsleyip, Türkiye’nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirebileceğimizi düşünüyorum."

Ersoy, Rus yapımı savaş uçağı SU-35’in gösterisine ilişkin de "SU-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur diye düşünüyorum. Açıkçası alışılagelmiş uçaklardan değil. Bunun bir üst modeli daha yapılmış. İnşallah getirirler, onu da görme şansımız olur. Ama çok etkileyici." dedi.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Köpek balığı saldırısını drone ile engellediKöpek balığı saldırısını drone ile engelledi
Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeliAnne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy TEKNOFEST İSTANBUL

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.