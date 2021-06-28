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Teknolojik aletlerin çocuklara zararları saymakla bitmiyor!

28.06.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük çocuğu olan aileler için tablet, telefon ve bilgisayar kurtarıcı görev üstlenebilir. Ancak konu ile ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, yenidoğan ile birlikte teknoloji kullanımına nasıl şekil verilmesi gerektiğini anlattı. Aileler, günlük işleriyle ilgilenirken çocuklarının keyifli vakit geçirmesini sağladığını düşünerek teknolojik alet kullanımına izin veriyor. Ancak telefon, tablet gibi teknolojik aletler sağlık için tehdit oluşturabiliyor.

Teknolojik aletlerin çocuklara zararları saymakla bitmiyor!

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojik cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve televizyonlar, bebekler için de oyalanmalarını sağlayacak araçlar haline geliyor. Ancak bebeklerin tablet ve telefon kullanımı yalnızca radyasyon almalarına neden olmuyor, otizme de sebebiyet veriyor. Çocukların yemek yerken, uykuya dalarken ya da misafirliğe gidildiğinde keyifli zaman geçirmesi için kullanımına izin verilen tablet ve telefonlar bakın ne gibi zararlar veriyor...

TELEFONLAR RADYASYON VE BAKTERİ YUVASI!

Çağımız teknoloji çağı. Bunu yadırgayamayız. Neredeyse her odada televizyon, elimizde cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar... Hayatımızdan teknolojiyi çıkarmamız mümkün değil. Fakat yenidoğan ile birlikte evimize gelen misafiri direk teknolojiyle haşır neşir etmek ne kadar? Bu noktada yapılan araştırmalar net bir sonuç vermiyor. Ancak mümkün olduğu kadar hijyen açısından lütfen bebeğinizin eline cep telefonu vermeyin. Çünkü cep telefonları birer radyasyon ve bakteri yuvasıdır.

HIZLI AKAN GÖRSELLER HEM İLETİŞİMİ BOZUYOR HEM OTİZME ZEMİN HAZIRLIYOR!

Televizyon, bebek odadayken mümkünse açık olmamalıdır.Bunun sebeplerinden birincisi radyasyon yayıyor olması, ikincisi ise çok hızlı akan hikayeler, hızlı akan görsel efektlerdir ki bu durum çocuğun çevre ile iletişimini bozmakta ve otizme zemin hazırlamaktadır.

TELEVİZYONU 1 SAAT, TELEFONU 20 DAKİKA İLE SINIRLANDIRIN!

Günde 1 saaten fazla televizyon ve bilgisayar ile bebeğinizi bir arada tutmamaya özen gösterin. Özellikle oyun oynarken, yemek yerken oyalansın diye eline verdiğiniz tablet ya da cep telefonlarını günde 15- 20 dakika ile sınırlı tutun.

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