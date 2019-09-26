Tekstil sektöründen Bitlis'e 132 milyon liralık katkı

Terör olaylarının sona erdiği, insanların huzura kavuştuğu bölgede, hükümetin de yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği vermesi, istihdama yönelik işletmelerin sayısını artırdı.

Fabrikalar sayesinde 18-25 yaş arası 3 bin 200 gencin iş imkanı bulduğunu vurgulayan Başar, "Türkiye'nin yaş ortalaması 32, Bitlis'in ise 23. Türkiye'nin en genç nüfuslu illerindeniz. Buraya gelip fabrika kurmak isteyen bir çok arkadaşımız var. Burada insanlar işi çabuk öğrendiği için kalifiye eleman sıkıntısı yaşamıyoruz. Yeni işe aldığımız birinden 15 gün içinde verim almaya başlıyoruz. Bu da yatırım yapan firmalar için önemli bir kazanç." diye konuştu.

Başar, kentin genç nüfusunun yanı verilen teşvikler sayesinde de yatırım için en cazip illerden biri olduğunun altını çizdi.

Organize Sanayi Bölgesi ya da başka alanlarda kendilerine yer temin edilmesi durumunda daha çok yatırımcının kente geleceğine inandığını ifade eden Başar, bu konuda ilgili kurumlardan destek beklediklerini kaydetti.

Amaçlarının kentteki işsizliği azaltmak olduğunu vurgulayan Başar, şöyle konuştu:

"Şu anda Bitlis'te 3 bin 200 gencimiz tekstil fabrikalarında çalışıyor. Yeni fabrikaların açılmasıyla bu sektörde 30 bin kişinin istihdam edileceğine inanıyoruz. Burada huzur artıkça istihdam sayısı çoğalır. Sadece yer sıkıntımız var. Fabrikamda 215 kişi çalıştırıyorum yer sıkıntısı aşılırsa istihdam sayısını 500'e yükseltmeyi hedefliyorum. Amacımız bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak. Bu konuda destek bekliyoruz."

