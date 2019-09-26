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Tekstil sektöründen Bitlis'e 132 milyon liralık katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Teşviklerden yararlanarak memleketleri Bitlis'te tekstil fabrikası açan iş insanları, 3 bin 200 kişiye istihdam sağlayarak ekonomiye yılda 132 milyon lira katkı sağlıyor - Bitlis Tekstil İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Engin Başar: - "Şu anda Bitlis'te 3 bin 200 gencimiz tekstil fabrikalarında çalışıyor. Yeni fabrikaların açılmasıyla bu sektörde 30 bin kişinin istihdam edileceğine inanıyoruz. Burada huzur artıkça istihdam sayısı çoğalır"

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Devletin bölgeye sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanarak memleketlerine yatırım yapmaya karar veren Bitlisli iş insanları, açtıkları tekstil fabrikalarında 3 bin 200 kişiye istihdam sağladı.

Güvenlik güçlerinin doğu illerinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı, bölgede ekonomik faaliyetlerin gelişmesini de sağladı.

Terör olaylarının sona erdiği, insanların huzura kavuştuğu bölgede, hükümetin de yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği vermesi, istihdama yönelik işletmelerin sayısını artırdı.

Batı illerindeki yatırımlarını doğdukları topraklara taşımaya başlayan iş insanları ise kente ekonomik canlılık getirdi.

Kendilerine tahsis edilen alanlarda 19 tekstil fabrikası kuran yatırımcılar, gençlere istihdam yaratarak kent ekonomisine yılda 132 milyon lira katkı sundu.

Bitlis Tekstil İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Engin Başar, AA muhabirine, kentte açılan tekstil fabrikalarının işsizliğin azaltılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Fabrikalar sayesinde 18-25 yaş arası 3 bin 200 gencin iş imkanı bulduğunu vurgulayan Başar, "Türkiye'nin yaş ortalaması 32, Bitlis'in ise 23. Türkiye'nin en genç nüfuslu illerindeniz. Buraya gelip fabrika kurmak isteyen bir çok arkadaşımız var. Burada insanlar işi çabuk öğrendiği için kalifiye eleman sıkıntısı yaşamıyoruz. Yeni işe aldığımız birinden 15 gün içinde verim almaya başlıyoruz. Bu da yatırım yapan firmalar için önemli bir kazanç." diye konuştu.

Başar, kentin genç nüfusunun yanı verilen teşvikler sayesinde de yatırım için en cazip illerden biri olduğunun altını çizdi.

Organize Sanayi Bölgesi ya da başka alanlarda kendilerine yer temin edilmesi durumunda daha çok yatırımcının kente geleceğine inandığını ifade eden Başar, bu konuda ilgili kurumlardan destek beklediklerini kaydetti.

Amaçlarının kentteki işsizliği azaltmak olduğunu vurgulayan Başar, şöyle konuştu:

"Şu anda Bitlis'te 3 bin 200 gencimiz tekstil fabrikalarında çalışıyor. Yeni fabrikaların açılmasıyla bu sektörde 30 bin kişinin istihdam edileceğine inanıyoruz. Burada huzur artıkça istihdam sayısı çoğalır. Sadece yer sıkıntımız var. Fabrikamda 215 kişi çalıştırıyorum yer sıkıntısı aşılırsa istihdam sayısını 500'e yükseltmeyi hedefliyorum. Amacımız bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak. Bu konuda destek bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Huzur Istihdam tekstil

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