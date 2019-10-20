Tel Abyad'da YPG/PKK'dan hain tuzak: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki evine geri dönmek isteyen Ebu Ahmet, evinin avlusunda terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivilin yaralandığını söyledi.

"EVLERİMİZİ BİLE MAYINLADILAR"



YPG/PKK teröristlerinin bölgeden kaçarken sivillerin evlerini mayınladığını belirten Ebu Ahmet, "Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı." dedi.

Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmet, terör örgütünün aileleri yerlerinden edip her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti.

HASTANEYE KALDIRILAR



Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.

Terör örgütü, cami ve kiliseleri karargah olarak kullandığı ilçeden kaçarken Tel Abyad hastanesini de talan edip bazı bölümlerini yakarak kullanılmaz hale getirmişti.

TEL ABYAD'IN DURUMU



Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgali altına girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Kaynak: AA

