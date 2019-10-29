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Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile PYD/YPG'li teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile PYD/YPG'li teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor.
TSK tarafından Fırat'ın doğusunda, terör örgütleri PYD/YPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, arama- tarama faaliyetlerine devam ediliyor. Evin bahçesinde patlayıcı tespit ettiklerini belirten Suriye Milli Ordu (SMO) askerleri, yakınında ise günlerdir park halinde duran, terk edilmiş aracın imha edildiğini belirtti. Aracı kontrollü olarak imha eden SMO askerleri, ardından çevrede detaylı arama yaptı.
'TÜRK ASKERLERİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR'
Arama- tarama faaliyetlerine katılan SMO askerlerinden biri, "Burada bomba bulduk. Evde de bomba vardı. Arabayı kontrol ettik. Yaralanan ve hayatını kaybeden olmadı. Sürekli çevreye bakıyoruz. Dün Türk askerleri geldi, kontrol yapıldı. Türk askerleri, burada bize çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
EVE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdüren Türk askerleri ise Tel Abyad'daki eve teröristler tarafından patlayıcı tuzaklandığını tespit etti. Çevre evlerde oturanlar, güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra eve tuzaklanan patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İmha edilen araçtan görüntüler
-SMO askerlerinin çevrede inceleme yapması
-Alev alev yanan araç
-Evlerine giden Suriyeli vatandaşlar
-TSK'nın kontrol sağlaması
-Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 339 MB

Haber- Semih ÇALIŞKAN, Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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