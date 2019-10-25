HABER

Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde sivillere insani yardımda bulunuldu.

Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

Türk Kızılay Kocaeli Şubesinin başlattığı yardım kampanyası kapsamında 450 bin çift ayakkabı bağışlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Kocaeli Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, bağışlanan ayakkabıların tasnif edilmesi, poşetlenmesi ve tırlara yüklenmesi, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü altında bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından gerçekleştirildi.

Kızılay'a bağışlanan ayakkabıların Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yüklendiği ilk tır için uğurlama töreni yapıldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Alanı'ndaki törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, hayırlı bir hizmet yürüttüklerini söyledi.

Korkmaz, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılay Kocaeli Şubesinin, ortak protokol çerçevesinde Türk Kızılay'a bağışlanan 450 çift ayakkabının tasnif edilmesi, ambalajlanması ve tırlara yüklenmesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayakkabıların bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini aktaran Korkmaz, "Bugün ilk tırımızı uğurlayacağız. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün son zamanlarda yaptığı kamuya yararlı çalışmalardan biri de bu. Gurur duyuyoruz." dedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da böylesine güzel hizmetlerde bulunan denetimli serbestlik yükümlülerine teşekkür etti.

Törende, dua edilmesinin ardından yardım tırı Suriye'nin Tel Abyad ilçesine doğru yola çıktı.

Denetimli serbestlik yükümlüleri tırın önünde asker selamı verdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, İzmit Şube Başkanı Halil Kesikbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

KAYNAK: AA

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Niğde'de 'En Güzel Elma' yarışması düzenlendiNiğde'de 'En Güzel Elma' yarışması düzenlendi
Balıkçı barınağından 124 kilo atık toplandıBalıkçı barınağından 124 kilo atık toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış ŞPınarı Hakekatı denetimli serbestlik Kocaeli Suriye Türk Kızılayı yardım

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

ABD'den yeni Suriye kararı

ABD'den yeni Suriye kararı

İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

Türklere çirkin saldırı!

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bu anlar gündem oldu: Ha düştü ha düşecek!

Bu anlar gündem oldu: Ha düştü ha düşecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.