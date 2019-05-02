Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

MSB'nin Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Mayıs 2019
AA
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