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Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitimi zorunlu mu?

12.06.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından illere, telafi eğitimine ilişkin yazı gönderildi. "Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması yazısında programın içeriğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Peki Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitimi zorunlu mu? İşte detaylar...

Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Bakan Selçuk tarafından illere gönderilen açıklamada il genelinde düzenlenmesi planlanan eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşma sağlanacağı, tesislerin bedelsiz olarak kullandırılması, valiliklerce oluşturulacak kurul koordinasyonunda gerekli konuların ele alınacağı bildirildi. Aynı zamanda gerekli bilgilerin "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" internet adresinden edinilebileceği ifade edildi.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri gerçekleştirilecek. 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ise ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitimler gerçekleşecek.

İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürleri, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişi olacak.

Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitimi zorunlu mu?

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Telafi eğitimi zorunlu olmayacak. Talep eden öğrenciler katılım gösterecek. Söz konusu eğitime katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleri ile birlikte eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvuru yapabilir. Eğer öğrencilerin başvuruları kabul edilirse öğretmen, veli, öğrenciye başvurunun kabul edildiğine dair mesaj atılır. Bilgilendirme, okul müdürlükleri tarafından yapılır.

Eğitim faaliyetinin açılması için sınıfta en az 12 öğrenci olması şartı var. Özel eğitim öğrencilerine açılacak eğitim faaliyetinde yaş sınırlaması söz konusu olmayacak.

ÖNLEMLER

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını koruma tedbirlerine eğitim boyunca dikkat edilecek. Eğitim faaliyetine katılım gösterecek veli, öğretmen ve öğrenciler için HES kodu sorgulaması yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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