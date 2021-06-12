Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Bakan Selçuk tarafından illere gönderilen açıklamada il genelinde düzenlenmesi planlanan eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşma sağlanacağı, tesislerin bedelsiz olarak kullandırılması, valiliklerce oluşturulacak kurul koordinasyonunda gerekli konuların ele alınacağı bildirildi. Aynı zamanda gerekli bilgilerin "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" internet adresinden edinilebileceği ifade edildi.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri gerçekleştirilecek. 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ise ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitimler gerçekleşecek.

İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürleri, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişi olacak.