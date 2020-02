'Telefon dolandırıcılığı örgütlü suça girmeli' çağrısı

Telefon dolandırıcıları; yıllardır, sahte kimliklerle çıkarılan cep telefonundan kurbanlarını arayarak kendilerini polis, jandarma, savcı veya hakim olarak tanıtıyor, ardından da polis telsiz sesi eşliğinde konuşarak banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiği, adlarının terör örgütü soruşturmasında geçtiği gibi yalanlarla kendileriyle sözde işbirliğine gitmelerini istiyor. Dolandırıcılar, kurbanlarını tehdit edip korkutarak banka hesaplarında hareket olması için verecekleri hesap numaralarına para transfer etmelerini istiyor ya da bankada polise yakalanmamak için para ve altınları kameraların olmadığı yerlerdeki çöp tenekelerine bıraktırıyor. Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına, defalarca kez gönderilen uyarı SMS’lerine, kamu spotlarına ve neredeyse her gün medyada yer alan haberlere karşın telefon dolandırıcıları kurbanlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Dolandırılanlar arasında her yaştan ve her eğitim seviyesinden insan bulunuyor. Öyle ki dolandırıcılar yalnızca Türkiye’de değil, kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve yine kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları Almanya’daki yaşlıları da dolandırıyor.